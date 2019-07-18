شاهد .. كهربا يثير الجدل بتغريدة جديدة على تويتر

أطلق محمود عبد المنعم كهربا تغريدة جديدة عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر للتدوينات القصيرة أثارت الكثير من الجدل بين الجماهير. وقال كهربا في تدوينته: " لا تصمت عن الحق و سترى كيف سيكرهك الجميع " وهي إحدى المقولات الشهيرة للثائر الأرجنتيني إرنستو تشي جيفارا. و سترى كيف سيكرهك الجميع " وهي إحدى المقولات الشهيرة للثائر الأرجنتيني إرنستو تشي جيفارا. ومن المنتظر أن يعود كهربا إلى القاهرة بعد الاتفاق على الانضمام إلى أحد أندية الدوري التركي. بعد الاتفاق على الانضمام إلى أحد أندية الدوري التركي. وكانت أزمة قد أثيرت في الأيام الماضية بين كهربا وإدارة الزمالك بسبب رفض الأخير رفع قيمة عقد اللاعب بناءً على الاتفاق المبرم بين الطرفين في الفترة الأخيرة ليقرر اللاعب الرحيل.

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