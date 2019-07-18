أتلتيكو مدريد يسابق الزمن لحسم صفقة خاميس رودريجيز

أكمل أتلتيكو مدريد في صباح اليوم تعاقده مع المدافع الأيمن كيران تربيير لاعب توتنهام الإنجليزي السابق، لتدعيم قائمة فريقه الموسم المقبل.
ويرغب الروخي بلانكوس في إكمال صيفة المزدحم بالتعاقد مع خاميس رودريجز لاعب ريال مدريد بعد عودته من البايرن إلى الملكيعقب انتهاء فترة إعارته.
ونقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن أتلتيكو مدريد عانى في بداية الموسم بعد رحيل الكثير من اللاعبين، على رأسهم أنطوان جريزمان المنتقل إلى، ورودري، دييجو جودين ، خوان فران ،ولذلك يرغب في تدعيم صفوفه ، وهو ما فعله بانتداب تربييير، وفيليبي أوغستو ،جواو فيليكس.
وأضافت الصحيفة، أن دييجو سميوني يرى أن خاميس رودريجز هو الذي سيعمل على حل مشكلة حل صانع الألعاب، وسيحل المشاكل الهجومية المتواجدة.
وسيعمل الروخي بلانكوس على إنهاء الصفقة في أسرع وقت، ليبدأ اللاعب فترة الإعداد للموسم الجديد مع الفريق.
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