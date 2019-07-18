ينايرالمقبل .. الكاف يختار أفضل لاعب ومدرب أفريقي



وافق المكتب التنفيذي للكاف على إقامة الحفل السنوى؛ لاختيار أحسن لاعب ومدرب وفريق أفريقي فى مدينة الغردقة، أول أسبوع من شهر يناير القادم فى أحد فنادق سهل حشيش. القادم فى أحد فنادق سهل حشيش. ويقام الحفل بحضور نجوم أفريقيا والعالم، ويحظى بتغطية إعلامية دولية. جدير بالذكر أن رئيس الكاف زار مدينة الغردقة مع افتتاح البطولة الأفريقية الشهر الماضى، والتقى اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر و كامل أبو علي، رئيس جمعية المستثمرين بالبحر الأحمر.



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