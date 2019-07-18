طنطا يضم مدافع المقاولون العرب

نجح مسئولو نادي طنطا فى التعاقد مع إيهاب سمير مدافع أيسر فريق المقاولون العرب فى صفقة انتقال حر لمدة ٣ سنوات. وبهذا يكون أيمن المزين المدير الفنى قد نجح فى علاج مشاكل الفريق فى خط الدفاع وخاصة في الجانب الأيسر الذي يعانى منذ رحيل محمود شاكر عبدالفتاح. نجح فى علاج مشاكل الفريق فى خط الدفاع وخاصة في الجانب الأيسر الذي يعانى منذ رحيل محمود شاكر عبدالفتاح. فى سياق متصل تقرر تأجيل معسكر الفريق بالإسكندرية لمدة أسبوع حتى يتم الوقوف على اللاعبين المقيدين بالقائمة الأولى تلافيا لما حدث في الموسم الماضي وترك المعسكر أكثر من لاعب لم يتم إنهاء التعاقد معهم بصورة نهائية.

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