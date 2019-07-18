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ميلان يضع أنظاره على مدافع يوفنتوس

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يهتم نادي إيه سي ميلان الإيطالي بالمدافع التركي مريح ديميريل لاعب فريق يوفنتوس، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبرغم انضمام اللاعب لصفوف يوفنتوس هذا الشهر في فترة

الانتقالات الحالية في صفقة بلغت قيمتها 18 مليون يورو إلا أن ميلان يحاولون التعاقد مع المدافع التركي.

ووفقا لموقع كالتشيو ميركاتو فإن ميلان

حاولت الاستفسار عن قيمة التعاقد مع اللاعب، ووجدوا القيمة تصل لـ40 مليون يورو، كما أن مدرب الروسونيري  ماركو جيامباولو من أشد المعجبين باللاعب وإمكانياته.

وفي حالة تخفيض هذا المبلغ فمن المتوقع أن يتعاقد ميلان مع ديميريل مباشرة في الميركاتو الجاري.

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