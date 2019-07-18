عثمان ديمبلي يدخل في اهتمامات باريس سان جيرمان

يرغب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، فى التعاقد مع عثمان ديمبلي، مهاجم برشلونة للإنضمام لصفوف الفريق الأول خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية .
وقالت صحيفة " لو باريزيان" الفرنسية أن توماس توخيل المدير الفني للفريق الفرنسي،يسعى لضم نجم برشلونة، لدعم صفوف الفريق في الموسم المقبل.
ويدرك ديمبلى صعوبة مشاركته مع الفريق الكتالونى، في حالة عودة نيمار لصفوف البارسا ورغم ذلك يرغب فىالأستمرار مع الفريق، وهو ما تريده إدارة برشلونة، كما أن وكيل اللاعب أكد له إنه ضمن خطط النادى فى المستقبل.
وكانت تقارير أشارت إلى صعوبة انضمام ديمبلي إلى باريس سان جيرمان، خاصة في ظل توتر علاقة اللاعب مع توماس توخيل أثناء فترة تواجدهم في بوروسيا دورتموند.
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