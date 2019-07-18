الاتحاد الإنجليزي يوقف ستوريدج ويغرمه ماليا

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إيقاف دانييل ستوريدج مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي السابق، وتغريمه ماليا.
وأكد الاتحاد الإنجليزي أن اللاعب سيتم تغريمه بمبلغ 75 ألف جنيه إسترليني وإيقافه لمدة 6أسابيع مع إيقاف التنفيذ في 4 أسابيع منهم، حيث يواجه اتهامات بارتكاب 11 مخالفة لقواعد المراهنات، تم رفض تسع مخالفات منها بواسطة لجنة الانضباط المستقلة.
ومن هذه الاتهامات هي تسريب معلومات بشأن رحيله من ليفربول لأقربائه وقام أقرباؤه بالرهان على ذلك.
ورحل ستوريدج عن ليفربول الشهر الماضي بعد انتهاء عقده، وسيكمل مسيرته الكروية من 31 يوليو الجاري بعد انتهاء العقوبة.
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