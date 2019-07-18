بيب جوارديولا: ساني سيبقى معنا الموسم المقبل

قال بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، أنه لا ينوي التفريط في الجناح الألماني ليروي ساني في الموسم المقبل، تعقيبًا على رغبة بايرن ميونخ للتعاقد مع اللاعب، هذا الصيف.

وأثني جوارديولا على ساني بعد الأداء

الذي ظهر به في مباراة مانشستر سيتي الودية أمام وست هام، وصرح قائلًا:" بايرن ميونخ قدموا له عرضا الموسم الماضي، ولقد قلت في العديد من المرات نريد اللاعبين أن يكونوا سعداء هنا".

وأضاف" سوف نساعده ليتطور أكثر من ذلك، نعرف مستواه وإمكانياته، إنه لاعب متميز، ومن الصعب العثور على لاعب مثله".

وبعد هذه التصريحات أصبح انتقال ساني إلى بايرن ميونخ أمرًا مستحيلًا، إلا إذا كان للاعب الألماني رأي آخر، ويرغب في خوض تحد جديد.