الجزائر والسنغال.. فصل جديد في سلسلة صراعات في أمم أفريقيا



يخوض منتخبا السنغال والجزائر مواجهة جديدة في أمم أفريقيا 2019، غدًا الجمعة، على إستاد القاهرة في نهائي البطولة، لتضاف المواجهة إلى سلسلة صراع الشمال والغرب التاريخي في الكان.



وعلى مدار هذا الصراع، توجت منتخبات شمال أفريقيا باللقب 10 مرات، بواقع 7 ألقاب لمصر ولقب لكل من تونس والجزائر والمغرب.



بينما فازت منتخبات غرب أفريقيا باللقب 14 مرة، بواقع 5 ألقاب لأسود الكاميرون و3 لنيجيريا، و4 ألقاب لغانا، ولقبين لكوت ديفوار.



ويأمل منتخب السنغال في الفوز باللقب للمرة الأولى في تاريخه، لينضم إلى دول غرب أفريقيا المتوجة باللقب، أما منتخب الجزائر فيسعى للفوز باللقب الثاني في تاريخه، بعد الأول الذي حققه عام 1990.



وشهدت أخر 3 نسخ من الكان، تفوق غرب أفريقيا بعد فوز نيجيريا بلقب 2013 وكوت ديفوار 2015 والكاميرون 2017، ويعتبر منتخب مصر أخر منتخب شمال أفريقي توج بالبطولة 2010.



وجمعت 9 مباريات نهائية بالكان، بين منتخبات شمال وغرب أفريقيا، حيث فازت منتخبات الشمال 5 مرات بينما تفوقت منتخبات الغرب 4 مرات.



1965 غانا X تونس: أول مواجهة في النهائي بين الشمال والغرب وفازت غانا بنتيجة (3-2).



1980 نيجيريا X الجزائر: فاز منتخب نيجيريا بالبطولة التي أقيمت على أرضه، بعدما هزم الجزائر في النهائي بثلاثية نظيفة.



1982 ليبيا X غانا: توج منتخب غانا بالبطولة على حساب ليبيا بركلات الترجيح (7/6) بعد انتهاء المباراة بالتعادل بنتيجة (1-1).



1986 مصر X الكاميرون: فاز المنتخب المصري باللقب على حساب الكاميرون بركلات الترجيح (5 - 4) بعد انتهاء اللقاء بالتعادل السلبي.



1990 الجزائر X نيجيريا: فاز منتخب الجزائر بلقبه الوحيد على حساب نيجيريا بهدف نظيف.



2006 مصر X كوت ديفوار: توج المنتخب المصري باللقب على حساب أفيال كوت ديفوار بركلات الترجيح بنتيجة (4-2) بعد انتهاء اللقاء بالتعادل السلبي.



2008 مصر X الكاميرون: فازت مصر باللقب بعد الفوز على أسود الكاميرون في النهائي (1-0).



2010 مصر X غانا: واصل المنتخب المصري تفوقه على منتخبات غرب أفريقيا بالتتويج بلقبه السابع على حساب غانا بهدف نظيف.



2017 مصر X الكاميرون: كسر منتخب الكاميرون مسلسل تفوق شمال أفريقيا في النهائيات بالفوز على مصر في النهائي بهدفين مقابل هدف.



المصدر: موقع كورة

