رياضة | شوبير والدرندلي في مران الأهلي قبل المباريات الحاسمة بالدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شوبير والدرندلي في مران الأهلي قبل المباريات الحاسمة بالدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص خالد الدرندلي أمين صندوق النادي الأهلي، وأحمد شوبير على حضور مران الفريق الأول لكرة القدم اليوم الخميس، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

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وجاء حضور الدرندلي وشوبير لدعم الفريق قبل المباراتين المقبلتين أمام المقاولون العرب والزمالك والحاسمتين لمشوار الفريق الأحمر في طريقه للحفاظ على لقب الدوري.

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب يوم الأربعاء المقبل على ستاد برج العرب في مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.