رياضة | الفحص الطبي يحدد موقف رمضان صبحي من المشاركة في مران الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الفحص الطبي يحدد موقف رمضان صبحي من المشاركة في مران الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خضع رمضان صبحي صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لفحص طبي اليوم الخميس؛ على هامش مران الفريق المسائي، لتحديد موقفه من المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق.

وكان اللاعب قد اشتكى من آلام بسيطة في العضلة الضامة خلال الساعات الماضية، مما دفع الجهاز لإجراء فحص طبي له، بهدف الاطمئنان على حالته.

واستأنف الأهلي بقيادة الأوراجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني، تدريباته في السادسة مساء اليوم بعد الحصول على راحة سلبية من التدريبات أمس عقب العودة من المعسكر الخارجي استعدادا للموسم الجديد.