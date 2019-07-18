رياضة | أحمد أحمد : المحكمة الدولية تفصل في أزمة الترجي والوداد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد أحمد : المحكمة الدولية تفصل في أزمة الترجي والوداد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف، عن منح الاتحادات دعم مادي ٢٠٠ ألف دولار لكل اتحاد، لمساعدتهم على تطوير كرة القدم والنهوض بها، مثلما يفعل الاتحاد الدولي الفيفا.

وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بأحد فنادق القاهرة:"عن نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية وجدنا أن مباريات الذهاب والإياب هي التي تتسبب في تلك المباريات، وسيتم اعتماد نظام المباراة الواحدة بداية من الموسم المقبل".

وأضاف:"سنجهز كراسة شروط بمساعدة الفيفا لاختيار الملعبين الذين سيستضيفا مباراتي نهائي الأبطال والكونفدرالية".

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وأشار إلى أن الترجي والوداد ارتكبا خطأ في نهائي دوري الأبطال، وكان علينا أن نتحلى ببعض المرونة ونحن نحترم كل منهما وننتظر قرار المحكمة الرياضية لاتخاذ قرارنا بناء عليه".

وكشف أنه تم اختيار مدينة الغردقة لاستضافة حفل الأفضل في إفريقيا وذلك بالتنسيق مع رجل الأعمال المصري كامل أبو علي".

وأكمل رئيس الكاف:"أحاول الاستفادة من خبرات اساطير الكرة الأفريقية، لذلك قررت الاستعانة بصامويل ايتو وديديه دروجبا ليصبحا مستشارين لي للاستفادة من خبراتهما الكبيرة".

ولفت أنه تم تشكيل لجنة الحوكمة برئاسة رجل من كوت ديفوار ومعه ٣ سيدات، كما تم اجراء تعديلات على مركز النائب باستبعاد البعض وضم آخرين وهناك ٣ نواب لي حاليا لإعادة تصحيح الأوضاع".