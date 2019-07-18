رياضة | أحمد أحمد: 83 مليون دولار إيرادات أمم إفريقيا 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد أحمد: 83 مليون دولار إيرادات أمم إفريقيا 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف، أن الإيرادات ارتفعت بشكل كبير وستظهر في ميزانية العام المقبل، وقمنا بعمل مناقصة للبث والدخل كان أقل من الصفر ولدينا ديون تتجاوز ٢٠ مليون دولار، والآن لدينا حوالي ٢٠ مليونا في خزينة الكاف، ولازال هناك الكثير لتحقيقه.

وقال رئيس الكاف، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بأحد فنادق القاهرة:"الشركة صاحبة حقوق البث قالت لي إن التقدم كبير قي الإيرادات ووصلت إلى ٤٩ مليون في ٢٠١٥ و٦٧ في الجابون ٢٠١٧ واليوم ٨٣ مليون دولار في مصر".