رياضة | لاسارتي يعقد جلسة هامة مع سيد عبد الحفيظ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاسارتي يعقد جلسة هامة مع سيد عبد الحفيظ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة خاصة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول للفريق الأحمر اليوم الخميس والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وتطرق لاسارتي خلال جلسته مع عبد الحفيظ للحديث عن بعض الأمور الهامة بالمرحلة المقبلة.

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ثم عقد لاسارتي جلسة منفردة مع معاونية لوضع الوحدات التدريبية الخاصة بالفريق استعدادا للمباراة المقبلة.

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب يوم الأربعاء المقبل على ستاد برج العرب في مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.