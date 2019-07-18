رياضة | ديروط ينهى اسبوعا شاقا من التدريبات استعدادا للمظاليم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ديروط ينهى اسبوعا شاقا من التدريبات استعدادا للمظاليم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انهى الفريق الأول بنادي ديروط بقيادة مديره الفنى محمد يوسف الأسبوع الأول من معسكر الإعداد والممتد نحو 40 يوما بمحافظة أسيوط .

وحصل لاعبي الفريق الاسيوطى على راحة من التدريبات يومى الخميس والجمعه على أن يعود الفريق لاستكمال التدريبات السبت القادم .

واكد مسوؤلى مجلس إدارة النادي على توفير كافة سبل الراحة للفريق والجهاز الفني للمباريات القادمة والدوري لتحقيق الهدف المرجو وهو الصعود للدوري الممتاز المصري.

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وحرص محمد يوسف ، المدير الفنى لكرة القدم بديروط ، على إلقاء محاضرة فنية قصيرة للاعبى الفريق قبل بداية المران ، مثنيا فيها على جهود اللاعبين فى الفترة الماضية ، متمنيا لهم النجاح فى المنافسات القادمة فى الدورى .

وفى سياق متصل شدد " يوسف " فى كلمته على ضرورة اللعب بروح الفريق الواحد من أجل وصول " ديروط " للدورى الممتاز .

وعلى جانب آخر وجه الشكر لكل أعضاء مجلس إدارة النادى، وعلى رأسهم محمد صلاح سيف رئيس مجلس الإدارة ، على المجهود المبذول فى سبيل إنجاح العملية الرياضية داخل النادى ، متمنيا الدعم من الجماهير ومساندتها للفريق فى كل المباريات القادمة.