رياضة | Sky Sports تكشف كواليس صفقة انتقال نيمار إلى يوفنتوس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر Sky Sports تكشف كواليس صفقة انتقال نيمار إلى يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت شبكة "سكاي إيطالية"، اليوم الخميس، عن كواليس عرض نيمار جونيور على إدارة يوفنتوس من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية واللعب بجوار كريستيانو رونالدو.

وقالت الشبكة الإيطالية أن والد نيمار هو الذي عرض ابنه على إدارة يوفنتوس، وكانت الإدارة تفكر في ختم الميركاتو بصفقة بوجبا، ولكنهم يفكرون الآن بجدية في خيار تواجد كريستيانو رونالدو ونيمار في فريق واحد.

Advertisements

وذكرت الشبكة أن تفكير إدارة يوفنتوس ليس فقط رياضياً بل يفكرون إعلامياً وأن الصفقة ستثير الجدل ونيمار دائماً ما يكون محل اهتمام من وسائل الإعلام المختلفة.

الجدير بالذكر أن نيمار قد أبلغ إدارة باريس سان جيرمان برغبته في الرحيل عن الفريق خلال الصيف الحالي وبالتالي قد أعطته موافقة مبدئية حال وصول عرض مناسب سيسمح له بالرحيل.

وكان نيمار قد انضم للعب في صفوف باريس سان جيرمان خلال 2017 بعد أن تم دفع الشرط الجزائي في عقده مع برشلونة والبالغ 222 مليون يورو.