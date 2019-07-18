رياضة | تفاصيل جلسة لاسارتي مع وافد الأهلي الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل جلسة لاسارتي مع وافد الأهلي الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عقد جلسة خاصة مع المالي أليو ديانج الوافد الجديد للقلعة الحمراء قبل مران الفريق الأحمر اليوم الخميس.

وخلال الجلسة أشاد لاسارتي بنياينج مؤكداً له أنه سيكون إضافة قوية للفريق، وتمنى له التوفيق في المرحلة المقبلة.

وكان نيانج قد وصل إلى القاهرة أمس الأربعاء، حيث خضع للكشف الطبي اليوم قبل انتظامه في التدريبات الجماعية للفريق الأحمر.