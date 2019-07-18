رياضة | أحمد أحمد: نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية من مباراة واحدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد أحمد: نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية من مباراة واحدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أن نهائي بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية سيكون من مباراة واحدة بداية من النسخة المقبلة.

وأضاف رئيس "كاف" خلال الجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي بالقاهرة بأن المكتب التنفيذي قرر خوض نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية بداية من النسخة المقبلة سيكون من مباراة واحدة.

وتابع رئيس كاف بأن الاتحاد الإفريقي سيتواصل مع الكاف لمعرفة كيفية وضع كراسة شروط لاختيار المدينة المستضيفة للمباراة النهائية.