رياضة | أحمد أحمد يشكر السيسي وأبو ريدة بعد نجاح أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد أحمد يشكر السيسي وأبو ريدة بعد نجاح أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف" الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وهاني أبو ريدة رئيس اللجنة المنظمة لكأس الأمم الإفريقية مصر 2019 على جهودهما لنجاح البطولة.

وقال أحمد أحمد في ندوة صحفية بأحد فنادق القاهرة : "أهلا وسهلا أرحب بكم بأسوب هذا البلد الجميل أشكركم على الحضور بدأت اعتاد على وجوهكم مر اكثر من شهر ونحن نتقابل في الاستاد والفندق، وهذا يجعلنا نشعر أننا على الطريق الصحيح من أجل تطوير كرة القدم الإفريقية".

وأضاف : " نتحدث عن الدورة الأولي في أمم إفريقيا المكونة من 24 فريقا وأشكر الرئيس السيسي وصديقي أبوريدة للجهود المبذولة لنجاح تلك البطولة، أبو ريدة كان دائما عند حسن ظني والحمد لله نحن هنا لحضور النهائي اتمني يكون جيدا بين السنغال والجزائر".

وتابع : "كما تعلمون لدي قناعه كبيرة بأن الرياضة لا يمكن ان تستمر الا من خلالكم واتمني ان تسير الامور على هذا النحو لتتضافر الجهود لصالح كرة القدم في العالم".