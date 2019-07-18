رياضة | فاران يضع وصفة سحرية لريال مدريد لحصد الألقاب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فاران يضع وصفة سحرية لريال مدريد لحصد الألقاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تحدث الفرنسي رافائيل فاران مدافع فريق ريال مدريد الإسباني عن التحضير للموسم الجديد تحت قيادة زين الدين زيدان.
وقال فاران في تصريحات نشرتها صحيفة الماركا: نحن نعمل بشكل جيد للغاية جسديا ونفسيًا مع الكرة ، شيئًا فشيئًا نسير بخطى سريعة ، ومن الجيد أن نكون الجزء الأكبر من اللاعبين أصحاب الخبرة .
واشار فاران إلى إنه سعيد بمستواه حتى الآن على الرغم من أنه أكد أنه يمكن أن يتحسن بعدما حصل على قسط مناسب من الراحة .
واكد فاران على أن العمل الجماعي ، واتحاد الصفوف سيكون هو العامل الأبرز في موسم الريال بالموسم القادم لحصد الألقاب.