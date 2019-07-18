رياضة | حرب التكتيك بين بلماضي وسيسيه.. من سينتصر في أم المعارك ؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حرب التكتيك بين بلماضي وسيسيه.. من سينتصر في أم المعارك ؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي منتخبي الجزائر والسنغال فى مباراة قوية يوم الجمعه المقبلة على ستاد القاهرة الدولى، فى نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية والمقامة فى مصر.

وسيدخل كل مدير فنى وعينه على تحقيق اللقب الأول له مع بلاده بتواجد مدربيين وطنيين فى المنتخبين، يقود منتخب الجزائر نجم الخضر السابق وقائد الغريق السابق جمال بلماضي والذى فشل كلاعب أن يفوز مع محاربو الصجراء باللقب ويمنى النفس بالتتويج كمدرب بالبطولة القارية الكبري على مستوى المنتخبات وأيضاً تحقيق اللقب الثانى فى تاريخ الجزائر الذى لم تفز بالكان سوى مرة واحدة عام 1990.

بينما يدخل السنغالى أليو سيسيه المدير الفنى لأسود التيرانجا بنفس الطموح وهو تحقيق اللقب الأول لمنتخب بلاده فى البطولة وأيضاً اللقب الأول الذى فشل فى تحقيقه عندما كان لاعب وقائد للمنتخب والذى خسر اللقب عام 2002 كلاعب عندما واجه منتخب الكاميرون وأضاع وقتها ضربة جزاء.

يملك المنتخبين لاعبين مميزين لذلك يتمتع كل مدرب من الثنائي بجمل تكتيكية وبطريقة لعب.

منتخب الجزائر يلعب تحت قيادة بلماضي بطريقة 4_2_3_1 ووقت كبير تكون فى الحالة الهجومية لـ 4_1_4_1.

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بتشكيل ثابت برباعي خط الدفاع : مهدى زفان الذى سيخوض النهائى فى مركز الظهير الأيمن بدلاً من المصاب يوسف عطال وثنائي قلبي الدفاع عيسي ماندى، جمال بلعامري والظهير الأيسر المميز فى الإنطلاقات والتغطية الدفاعية رامى بن سبعينى.

يأتى أمام رباعى الدفاع اللاعب المميز والذى ينتقل فى كل مكان فى وسط الميدان "عدلان قديورة" الذى يعتبر حلقة الوصل بين الدفاع والوسط الهجومى بنزوله بين الدفاع لإستلام الكرة وأيضاً إعتماد لاعبي الوسط الهجومى عليه كثيراً فى التحضير وفى مساندتهم دفاعياً ويأتى معه واحد من أفضل لاعبي البطولة لاعب الوسط إسماعيل بن ناصر الذى يشغل مركز وسط الملعب ولكن بأدوار إلى حد ما هجومية ليمد اللاعبين بتمريرات حاسمة أو يسدد على المرمى ولديه دقة كبيرة فى التمرير.

الخط الهجومى يعتمد دائماً فيه بلماضي على تحركات الثلاثي المميز على اليمين رياض محرز الذى دائماً يأخذ الطرف بالكامل وعلى الطرف الإيسر يوسف البلايلي والذى يتميز بقوته البدنية وأيضاً قوة التسديد وأيضاً الدخول فى عمق الملعب ليصبح مهاجم أخر مع تواجد لسفيان فيجولى العقل المدبر فى خط الوسط للثلاثي مع تواجد مهاجم قوى مثل بغداد بونجاح ينتظر الفرصة من أجل إحراز الأهداف.

بينما منتخب السنغال يلعب بطريقة 4_3_3.

يعتمد السنغال فى اللعب على التمريرات الطولية لنجم المنتخب ساديو مانى الذى بدوره يلعب بشكل أكثر حرية تحت المهاجم الوحيد للمنتخب وهو مباى نيانج بينما يعتمد أيضاً سيسيه على الظهيرين موسي واجو وسابالى فى الزيادة الهجومية مع الجناحين مانى كريبين دياتا أو كيتا بالدى.

ولدى سيسيه شكل معين فى وسط الملعب وهو بتواجد الثلاثي بابى نداى مرتكزاً فى الوسط وعلى يمينه اللاعب هنرى سوفيا الذى يساعد مانى وواجو وعلى ناحية اليسار فى الوسط إدريسا جاى والذى يشكل خطورة من الجانب الأيسر ودائماً ما يزيد من العمق لأنه لاعب زائد فى الوسط ويساند دائماً الظهير الأيسر ليعطى حرية أكبر للجناح فى الناحية الهجومية.