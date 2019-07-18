رياضة | في ليلة النهائي.. ماذا يفعل صلاح وهو خارج حلبة المصارعة !

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في ليلة النهائي.. ماذا يفعل صلاح وهو خارج حلبة المصارعة ! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يجلس وحيدًا في غرفته ممسكًا بهاتفه الذي طالما تلقى عليه إشادات المتابعين وتفاعلهم مع كل خطوة يخطوها، فهو دومًا كان الأول على محركات البحث عبر وسائل التواصل الإجتماعي، والجميع يبحث عنه لتسطير تاريخ جديد مع كل إنجاز يسجله وكل هدف يحرق به شباك منافسيه.

فهم كانوا سلاحه المتين الذي لا يُقهر، من أرض المحروسة إلى بلاد الإنجليز وما بينهم من دول لا يهم إلى أي جنسية ينتمون فقد أجتمعوا على حب الفرعون المصري مثلما أجتمعوا على حب الكرة "الشراب" قديمًا في شكلها الأصيل في الشوارع قبل إنشاء الملاعب.

ولكن في تلك الليلة لم يجد محمد صلاح مكانته التي اعتاد على رؤيتها كلما أمسك بهاتفه، فكلمات التشجيع تحولت في غمضه عين إلى نقد قاسٍ وقد خانت محركات البحث "الأفضل"، فقد أصبح هناك فخر عرب آخر بعدما أستولى رياض محرز وساديو مانى على كل شيء وتركوا الفرعون وحيدًا في تلك الليلة.

17 يوليو 2019

في ملعب مستطيل خاص بـ لعبة "التنس" ظهر صلاح مرتديًا ملابس رياضية أنيقه كعادته، وقرر التخلي عن هاتفه وما يزعجه داخل غرفته التي ملئها شعور الإخفاق الذي لم يعتاد عليه اللاعب، ليمسك بمضرب التنس أو بمسماه الأخر "الضربة القاضية".

تلك اللعبه التي كانت قادرة على تخلص الفرعون من الطاقة السلبية ومن جميع ما يدور في ذهنه، ولم يكن ضرب صلاح للكرة بمثابة حركات أساسيه في اللعبة ويجب عليه فعلها وحسب بقدر ما كانت بمثابة الضربة التي يطلقها للتخلص من لحظات قادمة قادرة على تدمير إنجازاته السابقة وأحلامه الحالية.

الضربة الأولى.. بتكاسل "الفرعون" حلمه بتحقيق الرباعية تحطم

وقف على خط البداية استعدادًا لإطلاق ضربته الأولى وفي ذلك الوقت فكر الفرعون لثوانٍ حتى استقر به المطاف في رغبته بتناسى حلمه الحالي الذي شغل تفكيره كثيرًا، الا وهو تحقيق "الرباعية" والفوز ببطولة أمم أفريقيا أربعة مرات على التوالي مع منتخب بلاده، حتى يتخطى جيل الثلاثية مع المعلم حسن شحاته.

وبعدما رفع صلاح يده وهو ممسكًا بالكرة لضربها، أبت الكرة أن تًصيب الهدف المقصود وبدء يعلو في المكان صوت واحد يردد "هل فعلت كل ما لديك حقًا لتتناسى ذلك"؟.

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الضربة الثانية.. كابوس الكرة الذهبية يفتك برأس صلاح

ردد صلاح في ذاته حينها "لم أكن الأفضل" فقد تركتُ ساحة الحرب بإرادتي، وبدأ يتملكه إحساس "الفشل"، الذي أصبح واضحًا على وجه اللاعب، وعند إطلاق كُرته الثانية حتى يكف كابوس استبعاده من الفوز بجائزة الكرة الذهبية عن إزعاجه.

وجد صوب أعينه رفاقه الذين خذلوه بتصريحاتهم بشأن أحقيته بالكرة الذهبية من عدمها وتذكر حينها كل لحظة كان فيها داخل أرض الميدان ولم يتعامل مع الكرة بشكل إحترافي فقد تكاسلت كثيرًا عن المحافظة عن أحلامك التي أصبحت كوابيس تؤذيك كل ليلة.

الضربة الثالثة.. "ملك" القارة مجبر على التخلي عنها

أقترب الوقت الذي حدده صلاح لممارسة لعبة التنس من الإنتهاء، ومعها كان على أتم الاستعداد لإطلاق كُرته صوب كابوسه الأخير الذي كان أبطاله المعتادين السنغالي ساديو ماني الذي نجح في إقتناص "تاج" الملك المفضل والآخر جوكر الجزائر رياض محرز.

ومعه سيطر الخوف على ملامح صلاح مرددًا "أنا البطل الحقيقي" لقد سيطرت على أفريقيا بأكملها وكنت الأفضل ولكن يبدو أنه جاء الوقت الذي سيتم إجباري فيه على التخلي عنها.

بعدما غادر الفرعون.. الطب النفسي يتحدث عن "كوابيس" صلاح

أنتهى صلاح من الجلسة الأولى في ملعب التنس للتخلص من مخاوفه، وعندها جاء دور الطب النفسي لكتابة روشتة للفرعون..

في الطب النفسي يقولون أن الكوابيس ما هي إلا أفلام سريعة تنتج تعبيراً عن غضب أو مخاوف أو إنفعالات سلبية قد تراكمت خلال اليوم أو في الفترة السابقة، وكون أنك تفكر في كيفية التخلص منها بـ"لعبة الملوك" أو غيرها، فهذا يدل أنك تسير على الطريق الصحيح لتعديل المسار.

في النهاية.. قد إقترب النهائي وبالطبع في تلك الليلة لن يكن صلاح أحد متابعي المباراة ولكن..هل تعافى الفرعون من تلك الكوابيس وأصبح قادر على تخطي ما هو قادم أم بحاجة إلى مباراة تنس آخرى؟