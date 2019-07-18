رياضة | بعد وصوله للقاهرة.. ديانج يتلقط الصورة التذكارية مع دولاب بطولات الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد وصوله للقاهرة.. ديانج يتلقط الصورة التذكارية مع دولاب بطولات الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص المالي أليو ديانج لاعب الأهلي الجديد على التقاط بعض الصور التذكارية أمام دولاب بطولات القلعة الحمراء، فور وصوله مقر النادي بالجزيرة.

كما قام الوافد الجديد للنادي الأهلي بالتقاط بعض الصور أيضًا أمام النصب التذكاري.

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وأعلن الأهلي رسميا تعاقده مع نيانج لمدة ٥ مواسم قادما من مولودية الجزائر بعدما قاد أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي المفاوضات بنجاح.

وكان نيانج قد وصل إلى القاهرة أمس الأربعاء، حيث خضع للكشف الطبي اليوم قبل انتظامه في التدريبات الجماعية للفريق الأحمر.