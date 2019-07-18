رياضة | تقارير - قنبلة الميركاتو.. نيمار إلى يوفنتوس في صفقة تبادلية وسط ترقب برشلوني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقارير - قنبلة الميركاتو.. نيمار إلى يوفنتوس في صفقة تبادلية وسط ترقب برشلوني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبدو أن سوق الانتقالات الصيفية لن يمُر مرور الكرام، حيث فجرت تقارير صحفية إسبانية، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن انتقال البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي خلال ميركاتو الصيف.

وكشف برنامج "دي جونيس" الإسباني الشهير، بأن النجم البرازيلي نيمار سينتقل إلى صفوف السيدة العجوز في صفقة تشمل انتقال الأرجنتيني باولو ديبالا إلى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي.