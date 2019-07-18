الامارات | البرازيلي جارديل ثالث صفقات الظفرة الأجنبية

شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيلي جارديل ثالث صفقات الظفرة الأجنبية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة نادي الظفرة لكرة القدم اليوم، عن التعاقد مع صانع الألعاب البرازيلي دييجو جارديل (30 عاماً) عام في صفقة انتقال حر كثالث الصفقات من الاجنبية استعدادا للموسم الجديد.

وكان الفريق تعاقد خلال الفترة الماضية مع المهاجم البرازيلي جواو بيدرو والمهاجم الهولندي، مايكل روشوفيل.

وتغادر بعثة الفريق صباح يوم غد، إلى ألمانيا لإقامة المعسكر التحضيري استعداداً للموسم الجديد.