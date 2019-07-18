شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يبدأ مشواره في نوفمبر.. «كاف» يعلن موعد مباريات تصفيات أمم أفريقيا 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» موعد مباريات التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2021 المقرر إقامتها في الكاميرون.

وتنطلق التصفيات في أكتوبر المقبل، وتقام مباريات دوري المجموعات من نوفمبر 2019 وحتى نوفمبر 2020.

وقام «كاف» بتصنيف دول القارة إلى 5 مستويات، ومن المقرر أن تلتقي منتخبات التصنيف الخامس «ذهاب وعودة» عن طريق المواجهات المباشرة في التصفيات التمهيدية، على أن ينضم الفائزين إلى منتخبات التصنيف الرابع لبدء دور المجموعات من التصفيات.

وفي دور المجموعات، سيتم تقسيم المنتخبات الـ48 إلى 12 مجموعة تضم كل منها أربعة منتخبات، ويتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني للمشاركة في نهائيات كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها الكاميرون بعد عامين.

وتقع مصر في التصنيف الأول للتصفيات التي ستقام بنظام المجموعات بواقع 12 مجموعة يتأهل منها المتصدر والوصيف.

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وجاءت المواعيد كالآتي:

تصفيات المستوى الخامس: يومي 7 و15 أكتوبر 2019

الجولتين 1 و2 من دور المجموعات: 11 و19 نوفمبر 2019

الجولتين 3 و4 من دور المجموعات: 31 أغسطس و8 سبتمبر 2020

الجولة 5 من دور المجموعات: في الفترة من 5 إلى 13 أكتوبر 2020

الجولة 6 والأخيرة: في الفترة من 9 إلى 17 نوفمبر 2020.