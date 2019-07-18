شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تصريحه المثير للجدل.. «بلماضي» يوضح: كل الاحترام والتقدير للجماهير المصرية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر الأول لكرة القدم، أنه يكن كل الاحترام والتقدير للجماهير المصرية وسعيد بالتواجد هنا على هامش بطولة كأس أمم أفريقيا.
ورد بلماضي على سؤال في المؤتمر الصحفي عن مساندة الجماهير المصرية لمنتخب بلاده، بالقول: «إن ارادوا تشجيعنا فمرحبا بهم»، وهو ما فتح باب الاجتهاد في تفسير ما قاله المدير الفني للجزائر.
وتواصل الموقع الرسمي لبطولة كأس أمم أفريقيا مع مسئولين ببعثة الجزائر لتوضيح ما قاله بلماضي، وأكدوا أن الرجل لم يقصد أي إساءة وقال ردا على التفسيرات الخاطئة لتصريحه: «ما أقصده هو أن كل فرد حر، من يريد تشجيعنا فمرحبا به، ومن لا يريد فهذا حقه ولا يمكن لأي أحد أن يجبر الآخر على فعل أي شئ».
وأضاف: «لم أعن أني لا أريد تشجيع الجماهير المصرية، بل ما قصدته هو انهم لديهم مطلق الحرية في اتخاذ أي قرار يريدونه، ونحن سنكون بخير في كل الأحوال لوجود جماهير حاضرة من الجزائر لمساندتنا، ولكن في النهاية مرحبا بالجماهير المصرية إلى جانبنا غدا».
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