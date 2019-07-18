شكرا لقرائتكم خبر عن حمدي فتحي يتحدث عن الفوز بالدوري مع الأهلي ومونديال الأندية وقميص «أبوتريكة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد حمدي فتحي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على إصرار اللاعبين على حسم بطولة الدوري من خلال مباراة المقاولون المقبلة، كما تطرق إلى أحلامه وطموحاته الكبيرة مع الأهلي، وقصته مع مونديال الأندية، وقميص أبوتريكة.

وتحدث فتحي، للموقع الرسمي للنادي الأهلي، عن معسكر إسبانيا وأنه كان مميزا ومهما، وجاء في توقيت مثالي قبل مباراتي حسم الدوري أمام المقاولون العرب والزمالك، مشيرا إلى أن معنويات اللاعبين مرتفعة للغاية، وهناك إصرار كبير على حصد اللقب بعد تعويض فارق النقاط واعتلاء قمة الترتيب خلال الجولات التي سبقت فترة التوقف.

وأوضح أن الجهاز الفني واللاعبين يقدرون جيدًا صعوبة المرحلة الحالية التي تشهد مباريات لا تقبل القسمة على اثنين ولا يمكن خسارة أي من نقاطها، وهو ما يستلزم التركيز الشديد على النواحي النفسية والمعنوية، إلى جانب الإعداد البدني والفني والاهتمام باللياقة الذهنية، وتحفيز الجميع بالشكل الذي يتناسب مع الهدف المطلوب تحقيقه، مشيرا إلى أن المعسكر الذي خاضه الأهلي في إسبانيا شهد الاهتمام بكل التفاصيل؛ لأنه كان بمثابة تجهيز للموسم الجديد بخلاف حسم لقب الدوري.

الروح والإصرار

وأضاف حمدي فتحي إنه كان واثقا من البداية بقدرة الفريق على تعويض فارق النقاط، وهذه الثقة نابعة من كونه مشجعا للنادي الأهلي منذ طفولته، وكان خلال هذه الفترة يشاهد المباريات وهو على يقين تام بقدرة الفريق على الفوز رغم التأخر في النتيجة، وقد عاش هذه الأمور بشكل عملي بعد انضمامه للأهلي، وكان حاضرا في المباريات التي فاز بها في الوقت بدل الضائع بفضل الروح والإصرار والعزيمة التي يتوارثها الجميع داخل النادي.

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كأس العالم للأندية

وأكد أنه يحلم بالفوز مع الأهلي بدوري أبطال أفريقيا والمشاركة في كأس العالم للأندية بعد أن كان يحرص على مشاهدة الفريق خلال مشاركته بالمونديال، مشيرا إلى أنه كان يحرص على ارتداء قميص محمد أبوتريكة نجم الأهلي المعتزل خلال مشاهدة مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية.

ووصف حمدي لقاءه الأول باللاعبين في أول مران بعد انضمامه للأهلي، مؤكدا أنه كان بمثابة حلم تحول إلى حقيقة؛ لأنه كان يمني نفسه يوما باللعب إلى جوار حسام عاشور الذي حرص على مشاهدته في مباريات كأس العالم للأندية.

وأشار إلى أنه حقق جزءا من طموحه باللعب للأهلي، لكن طموحه الأكبر والأهم هو أن يكون له بصمة في تتويج الفريق بالبطولات، وأن يكتب اسمه في التاريخ بين اللاعبين الكبار الذين قدموا كل ما لديهم من أجل الدفاع عن قميص النادي مؤكدا أنه يقدر جيدًا أهمية الحفاظ على ما وصل إليه من خلال الاجتهاد وتقديم أفضل ما لديه، ويحرص على الالتزام الشديد بتعليمات الجهاز الفني، وهو ما يساعده على الظهور بشكل مميز، في ظل الأجواء والعلاقات المثالية التي تربط اللاعبين ببعضهم وتسهم في تعزيز قوة الفريق.

أفضل اللاعبين

وعن المنافسة في وسط الملعب أوضح إن هذا المركز يضم أسماء كبيرة مثل حسام عاشور وعمرو السولية وهشام محمد والصاعد عربي بدر، وكل لاعب يجتهد ولا يبخل بنقطة عرق من أجل التواجد في حسابات الجهاز الفني، ولا يوجد لاعب يضمن لنفسه مكان، والجهاز يختار الأنسب وفقا لمصلحة الفريق، وهو ما يدفع الجميع للقتال وعلاج أي أخطاء، مشيرا إلى أن الأهلي يمتلك اللاعبين الأفضل في جميع المراكز، وقادر على تحقيق الفوز بأي تشكيل.

وأضاف حمدي فتحي أنه سعيد للغاية بإشادة الجماهير بمستواه خلال الفترة الماضية، وهو ما يدفعه للاجتهاد بشكل أكبر، خاصة أنه مازال لديه الكثير ليقدمه من أجل الأهلي وجماهيره ويثق أن الفترة المقبلة ستشهد شكلا جديدا للفريق وتقديم عروض قوية تسعد الجماهير وتؤدي إلى الفوز بكل البطولات.