شكرا لقرائتكم خبر عن اليو سيسيه مدرب السنغال: فخور بمنتخب بلادي ووصوله لنهائي أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب اليو سيسيه المدير الفني لمنتخب السنغال، عن رضاه عما قدمه فريقه طوال بطولة كأس أمم أفريقيا 2019 والوصول إلى المباراة النهائية.

وقال سيسيه في المؤتمر الصحفي للمواجهة المرتقبة أمام الجزائر غدا الجمعة في نهائي البطولة على استاد القاهرة الدولي: «نحن فخورون بهذا الجيل وهدفنا كان الوصول إلى النهائي وهذا ما حققناه».

Advertisements

وأضاف: «لن أدخل في جدل المدرب الوطني أو الأجنبي، هناك أجانب حققوا أشياء كثيرة وإنجازات قوية للغاية، واللحظة الرائعة في مسيرتي انا وجمال بلماضي هي اننا لعبنا بقمصان منتخباتنا قبل تولي تدريبه».

وتابع: «سوف ننتظر مباراة قوية غدا، وواثق في اللاعبين، نسعى لتحقيق الإنجاز لإسعاد الشعب السنغالي».

وأوضح: «دائما النهائي يعتمد على التفاصيل وستلعب التفاصيل دورا فارقا في تحديد البطل، ولكن في نهاية المطاف الفائز هو الكرة الأفريقية بشكل عام».