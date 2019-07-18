شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة المنظمة تعلن تعليمات دخول استاد القاهرة في نهائي أمم أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصدرت اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الأفريقية التعليمات الخاصة باليوم الختامي للبطولة غدا الجمعة، والذي يشهد حفل الختام والمباراة النهائية بين منتخبي السنغال والجزائر ومراسم تتويج الفائزين وتسليم علم البطولة للكاميرون التي تستضيف النسخة المقبلة.

وأكد الدكتور مصطفى عزام مساعد رئيس اللجنة المنظمة ومنسق عام مباريات استاد القاهرة، أن الترتيبات التي تم اعتمادها مع الجهات المعنية تضمنت السماح بدخول السيارات الحاملة لتصاريح دخول المباراة النهائية فقط بعد انتهاء صلاحية كافة التصاريح السابقة.

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وأشار إلى عدم السماح لغير الإعلاميين بالتواجد في المناطق المخصصة لهم، وعدم السماح للإعلاميين بارتداء قمصان المنتخبات المشاركة في البطولة، مع ضرورة الالتزام بالأماكن المخصصة لهم، في المدرجات أو أرض الملعب.

وشدد عزام على عدم السماح للجماهير بالجلوس في الممرات وبين مقاعد المدرجات لمخالفة ذلك لتعليمات السلامة بالاستاد مع ضرورة اتباع كافة التعليمات المدونة على التذاكر وأهمها عدم اصطحاب شواحن الهواتف المحمولة وزجاجات العطور وأي مواد معدنية صلبة، بالإضافة إلى نزع أغطية زجاجات المياه قبل الدخول بها إلى الاستاد.

وتم تحديد موعد دخول الجماهير إلى استاد القاهرة بدءا من الواحدة ظهر الجمعة مع غلق أبواب الاستاد في السادسة مساء استعدادا لحفل الختام الذي سيبدأ في السابعة والنصف بتوقيت القاهرة ثم المباراة النهائية في التاسعة مساء، تعقبها مراسم تسليم الكأس للفريق الفائز والميداليات للفريقين.

وأكد عزام أن اللجنة المنظمة وفرت مجموعة كبيرة ومتنوعة من منافذ بيع المأكولات، حرصا على راحة الجماهير.