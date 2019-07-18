انتقال تريزيجيه إلى سامبدوريا الإيطالي

انضم نادى سامبدوريا الإيطالي إلى قائمة الفرق المستعدة للتعاقد مع محمود تريزيجيه لاعب نادى قاسم باشا التركي ومنتخب مصر، خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية.

ونشر موقع “توتو ميركاتو” الإيطالي، في وقت سابق، أن نادى سامبدوريا قدم عرضًا يتخطى الـ10 ملايين يورو لنادى قاسم باشا من أجل الحصول علي تريزيجيه خلال اليومين المنصرمين.

وذكر موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالى أن المدير الفنى لنادى سامبدوريا الإيطالي، إيزيبيو دى فرانشيسكو، عقد جلسة مع المدير الرياضي للنادي أوستى أراد من خلاله ضرورة الحصول علي محمود تريزيجيه، لاسيما أن الفرعون المصرى سيقوي خياراته الهجومية فى ظل استخدامه طريقة اللعب “4 – 3 – 3”.

وتابع أن محمود تريزيجيه سيلعب في مركز “الجناح الأيسر” حال انتقاله لصفوف سامبدوريا في ظل القدرات الفنية الفائقة لديه، لاسيما القدرة على مراوغة المنافسين وصناعة الأهداف.