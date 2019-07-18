شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ..عمرو السولية بإطلالة النظارة والسيارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر عمرو السولية لاعب فريق الأهلى صورة جديدة له ، عبر صفحته بموقع تويتر ، و هو داخل سيارته ، و يرتدى نظارة شمسية .

وعلق السولية على الصورة بكتابة يوم الخميس باللغة الانجليزية عليها " thursday "

وشارك عمرو السولية فى المعسكر الخارجى الذى أقامة الفرق فى أسبانيا الأسبوع الماضى ، استعدادا لمباريات الفريق المقبلة .

Advertisements

وخاض النادى الأهلى، معسكر إعداد خارجى فى أسبانيا لمدة 12 يوماً، يستعد خلالها الأحمر لمبارتى المقاولون والزمالك فى ختام بطولة الدورى.

وضم لاسارتى 34 لاعباً لمعسكر الأهلى فى أسبانيا وهم: على لطفى وأحمد فتحى وعلى معلول وحسام عاشور، ومحمد نجيب وعمرو السولية ورامى ربيعة، وإسلام محارب وباسم على وجونيور أجايى ومحمد هانى وأحمد حمودى، وهشام محمد ووليد أزارو وناصر ماهر وأحمد علاء ومحمد شريف وصلاح محسن ومحمود وحيد وأحمد الشيخ وحمدى فتحى وياسر إبراهيم وصالح جمعة وعمرو جمال وحسين الشحات ورمضان صبحى ومؤمن زكريا وحسين السيد ومصطفى شوبير وعربى بدر ومحمد عبد المنعم وعمار حمدى ورمضان مصطفى وأحمد طارق.