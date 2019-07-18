السويس يتعاقد مع لاعب سيراميكا كليوباترا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقل خالد لطفى لاعب سيراميكا كليوباترا إلى منتخب السويس لمدة موسم على سبيل الإعارة لتدعيم صفوف أبناء الغريب فى الموسم المقبل بالقسم الثانى. ويسعى مجلس إدارة السويس إلى التعاقد مع عدد من اللاعبين أصحاب الخبرات للمنافسة على الصعود لدورى الأضواء فى دورى سيشهد منافسة حامية بين أكثر من 9 فرق على أقل تقدير . ويفود منتخب السويس فى الموسم المقبل الدكتور ميمى عبد الرازق المدير الفنى الأسبق لسموحة والمصرى البورسعيدى .

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