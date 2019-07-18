شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. الأهلى يخطط لضم ظهير أيمن الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسعى مسئولو النادى الأهلى للتعاقد مع ظهير أيمن نادى الزمالك، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم صفوف الفريق.

ويهتم أكثر من نادى بالتعاقد مع ظهير أيمن الزمالك الشاب، والذى يملك قدرات فنية وبدنية جيدة، بحيث يتعاقدون معه حال عدم شموله فى قائمة الزمالك للموسم الجديد، خاصة بعد تخطيه السن القانونى، وإلغاء مسابقة مواليد 97 و98.

ولفت ظهير الزمالك الأنظار إليه خلال مشاركته مع فريق الأمل بالقلعة البيضاء فى دورى الجمهورية للشباب، والذى لا يتدرب فى الوقت الحالى، انتظارا لتحديد موقفه من القيد بصفوف الفريق الأبيض من عدمه، وما يترتب عليه من تحديد وجهته القادمة سواء بالاستمرار فى ميت عقبة حال قيده أو الرحيل لأحد الأندية الراغبة فى التعاقد معه.

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ويهتم الأهلى بضم ظهير الزمالك، حيث يترقب مسئولوه سقوط اللاعب من القائمة البيضاء التى سيتم إرسالها بنهاية الشهر الجارى، حتى يحدد موقفه من التعاقد مع اللاعب.

يذكر أن اللجنة الفنية السابقة للأهلى برئاسة علاء ميهوب كانت اللاعب أثناء وجوده فى دمنهور، قبل أن يدخل الزمالك فى المفاوضات ويظفر بخدمات اللاعب مقابل دفع مليون و200 ألف جنيه نقداً.

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