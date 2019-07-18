شكرا لقرائتكم خبر عن فى عيد ميلاد مايسترو الاسكواش.. عمرو شبانة أسطورة مصرية داخل القفص الزجاجى وخارجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

حمل على عاتقه مسئولية التمثيل المشرف للاسكواش المصرى فكان خير سفير للعبة ورفع اسم مصر عاليا في المحافل الدولية، معلنا بداية حقبة جديدة من الهيمنة المصرية على اللعبة، عمرو شبانة، أو مايسترو الاسكواش وهو أحد الأساطير التي افتقدها الملعب الزجاجي لاعبا واستفادت اللعبة من خبراته الطويلة مدربا، يكمل اليوم عامه رقم 40 بعدما قضى سنوات عمره الماضية صانعا للأمجاد داخل وخارج القفص الزجاجي.

ولد عمرو شبانة في 20 يوليو عام 1979 بمحافظة القاهرة وبدأ ممارسة لعبة الاسكواش في سن سبع سنوات، وتخرج من كلية الاعلام بالجامعة الأمريكية .

توج شبانة ببطولة العالم اربع مرات فى 2003 و 2005 و 2007 و 2009، كما فاز مع المنتخب المصرى للإسكواش بطولة العالم للفرق سنة 1999 والمركز الثانى سنة 2001.

فى بطولة العالم 2009 والتي أقيمت بدولة الكويت واجه عمرو شبانه زميله المصرى رامى عاشور فى المباراة النهائية وتغلب عليه وفاز ببطولة العالم للمرة الرابعة.

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أعلن عمرو شبانة اعتزاله ممارسة الاسكواش في أغسطس 2015، حاول بعدها الاتحاد المصرى الاستفادة من خبراته الكبيرة بقيادة المنتخبات المختلفة بالإضافة لسفر البطولات الكبرى لتدريب اللاعبين المصريين فى مواجهة لاعبين أجانب.

ونجح شبانة في البداية المساهمة في تطوير مستوى اللاعبين بإشادات كبيرة من اللاعبين أنفسهم على قرار توليه القيادة الفنية.

وبعد ذلك أصبح شبانة مسؤولا عن قيادة منتخب السيدات في بطولة العالم 2016 وكان المنتخب المصري يشارك في تلك البطولة كثالث نسخة 2014.

ورغم أن المنتخب المصري دائما ما يكون ضمن دائرة المرشحين لحصد اللقب لكن يبقى المنتخب الإنجليزي المرشح الأبرز لتاريخه الطويل في البطولة وخبرة لاعباته، وتمكن منتخب السيدات تحت قيادة عمرو شبانة من حصد لقب بطولة العالم الموسم الماضي على حساب المنتخب الانجليزي.

عمرو شبانة الذي سبق له تحقيق بطولة العالم أربع مرات "الأكثر تتويجا في تاريخ مصر" وأول لاعب مصرى يفوز ببطولة عالم في رياضة الاسكواش كان سبب تأثر أبطال مصر الحاليين باللعبة ورغبتهم فى تحقيق إنجازات مماثلة له.

كان عمرو شبانة أول مصري يتصدر التصنيف العالمي في تاريخ اللعبة واستمر على القمة 33 شهرا واعتزل وهو أكثر لاعب تصدرا للتصنيف قبل أن يكسر محمد الشوربجي ذلك الرقم الصامد ليحقق 40 شهرا متتاليا من التربع على عرش الصدارة، قبل أن ينتزعها منه حاليا علي فرج.