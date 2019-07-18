شكرا لقرائتكم خبر عن الطائرة يعلن قائمة المنتخب الأول المشاركة فى بطولة أفريقيا بتونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مسئولو إتحاد الكرة الطائرة برئاسة أحمد عبد الدايم القائم بأعمال الرئيس عن قائمة المنتخب الأول المشاركة فى بطولة أفريقيا المقرر انطلاقها بتونس يوم الأحد المقبل .

و ضمت القائمة كلا من حسام يوسف ، أحمد فتحى ، أحمد صلاح و هشام يسرى ، محمد عادل و رشاد شبل و عبد الرحمن سعودى و محمد محسن و أحمد سعيد و أحمد يوسف و عمر نجيب و أحمد ضياء .

و و من المقرر أن تتوجه بعثة منتخب الطائرة إلى تونس فجر غدا الجمعة إستعدادا لبطولة أفريقيا ، حيث يرأس البعثة عبد الدايم .