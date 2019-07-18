شهاب شيبو لـ"تايم سبورت": مانى متواضع و"صورنى" مع كيتا بالدى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف شهاب شيبو، حارس مرمى فريق جولدى والمنضم للتدريب مع منتخب السنغال، أن المنتخب السنغالى يتميز بالاحترافية، والاحترام والتواضع.
وقال شيبو، فى تصريحات لقناة تايم سبورت، إن لاعبى منتخب السنغال لا يتعالون على الكرة، أو المدرب أو التدريبات، فالجميع يتميز بالاحترام والالتزام، فعلى سبيل المثال قبل التدريبات يسود جو من المرح والرقص والضحك والهزار، وعندما يبدأ التدريب يحل السكون والصمت والتركيز الشديد.
وأضاف شيبو أن لاعبى منتخب السنغال بملايين الجنيهات ويتواضعون مع من حولهم، حيث يقومون بالسلام بالأيدى، دون تكبر، خاصة ساديو مانى الذى التقاط صورة تذكارية لى مع كيتا بالدى زميله بالمنتخب.
يذكر أن شهاب شيبو حارس جولدى انضم لتدريبات منخب السنغال بعد إصابة الحارس الأساسى إدوارد ميندى فى اليد قبل لقاء كينيا بدور المجموعات، ولظروف ضرورة استكمال تدريبات حراسة المرمى بثلاثة حراس خدم الحظ «شهاب شيبو» حارس مرمى فريق جولدى، للوجود مع أسود التيرانجا لاستكمال العدد خلال التدريبات.
ويلتقى منتخب السنغال مع الجزائر غدا فى نهائى بطولة أمم أفريقيا فى التاسعة مساء باستاد القاهرة.
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