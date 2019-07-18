شكرا لقرائتكم خبر عن بقيادة عواد وبامبو وكهربا ومتولى.. الميركاتو الصيفى يرفع شعار "موسم التمرد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم يجد نجوم الدوري المصرى وسيلة لتحقيق مطالبهم بالرحيل عن أنديتهم سوى رفع شعار التمرد فى فترة الانتقالات الصيفية سواء بالانقطاع عن المران أو حتى الهروب خارج البلاد فى سبيل تحقيق حلم "الخلع" وفى السطور التالية نلقى الضوء على هؤلاء النجوم ..

*كهربا

مازال مصير محمود عبد المنعم كهربا لاعب الزمالك مجهولا لاسيما بعد سفره لتركيا وسط توقعات بتوقيعه لنادى تركى ترانزيت فى سبيل انتقاله للأهلى .

ولا تزال أزمة كهربا مع مسئولى الزمالك قائمة، ويمتنع اللاعب عن التواجد فى مقر النادى ساعياً لفسخ تعاقده، لوجود خلاف بينه ومسئولى القلعة البيضاء حول قيمة عقده السنوى ورغبته فى زيادة العقد.

ويطالب كهربا بفسخ عقده مع الزمالك بداعى أن العقد الجديد غير صحيح بعد اعتماده من جانب اتحاد الكرة، عقب الموعد القانونى وفقاً لتأكيدات اللاعب ووالده، ولكن يؤكد مسئولو الزمالك عدم صحة ذلك وأن العقد معتمد من الجبلاية وممتد لسنوات قادمة

*محمد عواد

انقطع محمد عواد حارس مرمى الاسماعيلى عن مران ناديه فى الأيام الأخيرة بسبب رغبته فى اللعب للزمالك.

وطالب عواد، إدارة ناديه بالموافقة على العرض المقدم لبيعه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، للحفاظ على صورة مسئولى الدراويش أمام جماهير النادى إلا أن إدارة القلعة الصفراء رفضت تنفيذ مطالبه ووقعت عقوبات مالية عليه

وحدد الاسماعيلى 4 ملايين دولار للموافقة على بيع حارسه محمد عواد لأي ناد آخر يرغب في ضمه والزمالك يرى أن هذه الطلبات المالية مبالغ فيها وسط توقعات بفشل الصفقة .

وعاد محمد عواد للإسماعيلى بعد انتهاء فترة إعارته لنادى الوحدة السعودى فى الموسم الماضى، وشارك عواد مع النادى السعودى فى 30 مباراة بواقع 27 مباراة فى الدورى السعودى و3 مباريات فى كأس الملك، استقبل خلالها 38 هدفًا وحافظ على شباكه فى 8 مباريات.

Advertisements

*محمود متولى

جاء قرار صبرى المنياوى، مدير الكرة بالإسماعيلى، بعرض التقارير الطبية التى أحضرها محمود متولى مدافع الفريق على الجهاز الطبى للنادى، بالإضافة لتوقيع الكشف الطبى على اللاعب نفسه للتأكد من حقيقة وجود إصابة تمنعه من الانتظام فى فترة إعداد الدراويش ليشعل أزمة اللاعب مجدداً

وكان متولى قد ظهر فى الإسماعيلى لأول مرة مساء الخميس الماضى منذ انقطاعه عن فترة إعداد الدراويش، مؤكدا أنه لم ير رسائل واتس آب التى أرسلها الجهاز الفنى للاعبين، وحدد خلالها موعد انطلاق فترة الإعداد، فضلا عن تأكيده معاناته من إصابة تمنعه من المشاركة فى التدريبات.

وقرر مدير الكرة إطلاع الجهاز الطبى على التقارير لتصعيد تقرير مفصل بالموقف لمجلس إدارة الإسماعيلى وتحديد حقيقة موقفه من اتهامه بالتمرد من عدمه، لاتخاذ ما يراه مناسبا تجاه اللاعب الذى ينتهى تعاقده مع الاسماعيلى بنهاية الموسم المقبل ويحق له التوقيع لأى نادى فى يناير القادم .

*كريم بامبو

ورغم أن تعاقد كريم بامبو مع الاسماعيلى ينتهى بنهاية الموسم الجارى إلا أن اللاعب انقطع عن المران وأغلق هاتفه رغم وجود مباراة الزمالك المؤجلة من الدوري وهى الاخيرة للدراويش هذا الموسم ومقرر لها الاربعاء المقبل ولن يشارك فيها .

ووقع كريم بامبو عقود انتقاله لنادى الزمالك بشكل رسمى، خلال الساعات القليلة الماضية، بعد جلسة جمعته مع مسئولو القلعة البيضاء.

وكان كريم بامبو أحد العناصر المطلوبة بشدة داخل النادى الأهلى فى الميركاتو الصيفى الحالى، لكن لم يحسم مسئولو القلعة الحمراء الصفقة، بشكل رسمى، ليستغل الزمالك الموقف ويحصل على توقيع اللاعب رسميا.

وسبق وحصل النادى الأهلى على توقيع كريم بامبو لمدة 5 مواسم قادمة لكن بعد تمديد عقد رمضان صبحى، صانع ألعاب الفريق المعار من هدرسفيلد الإنجليزى، تم تعديل الموقف تجاه صفقة لاعب الإسماعيلى.