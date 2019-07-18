شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الخميس 18 يوليو 2019، العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها، صفقة الأهلي الجديدة تظهر فى التتش اليوم للمرة الأولى، المحلة يشترط 40 مليون جنيه للاستغناء عن عاشور الزمالك.

صفقة الأهلي الجديدة تظهر فى التتش اليوم للمرة الأولى

يظهر المالى أليو ديانج، لاعب الأهلي الجديد، فى مران الفريق المقرر له السادسة مساء اليوم، الخميس، باستاد التتش للمرة الأولى بعدما تعاقد النادى الأهلي مع اللاعب مؤخراً لمدة خمسة مواسم قادماً من مولودية الجزائر.

محمود الخطيب يحضر الجمعية العمومية للكاف

حضر محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلي، اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف" المنعقدة بأحد فنادق القاهرة حاليا.

الإسماعيلى يوافق على رحيل النيجيرى تارو للقناة

وافق مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة إبراهيم عثمان على رحيل النيجيرى تارو مهاجم الدراويش لصفوف نادى القناة على طريقة البيع النهائى

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المحلة يشترط 40 مليون جنية للإستغناء عن عاشور الزمالك

دخل مسئولو نادى الزمالك فى مفاوضات جادة مع غزل المحلة لضم إمام عاشور صانع ألعاب الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لدعم لأبيض فى الموسم المقبل .

مدافع حرس الحدود ضمن اهتمامات الزمالك فى الصيف

دخل محمد الشبينى مدافع حرس الحدود ضمن اهتمامات الزمالك فى الفترة الأخيرة، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية لتدعيم صفوف الفريق فى الموسم المقبل، وذلك على هامش مفاوضات الأبيض المزدوجة لضم إمام عاشور

المقاولون يلجأ للحلول الودية فى أزمة محمد طلعت

يستعد مسئولو المقاولون العرب برئاسة محسن صلاح لعقد جلسة ودية مع نظرائهم بنادى سموحه للوصول لصيغة تفاهم ترضى الطرفين من أجل حل أزمة محمد طلعت مهاجم المقاولون وديا .

الاهلي يختبر "ضامة" رمضان صبحي قبل مران اليوم

يخضع رمضان صبحي، لاعب الأهلي لفحص طبي اليوم الخميس؛ لتحديد موقفه من المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق.