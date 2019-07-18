سوبر كورة.. لاسارتى يشكو عبدالحفيظ للخطيب بسبب "تجاوزات" رحلة إسبانيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقد الأوروجويانى مارتن لاسارتى المدير الفنى للأهلى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى، بسبب معسكر الفريق الأخير الذى أقيم فى مدينة اليكانتى الإسبانية. وخاض الأهلى معسكر خارجى فى إسبانيا لعب فيه 3 مباريات ودية أمام أندية سوكر سمارت الإسبانى ونيو بورت كاونتى الإنجليزى وأوكام الإسبانى، انتهت بفوز الأهلى بتسعة أهداف نظيفة، والتعادل 1/1، والفوز بسباعية نظيفة على التوالى. ويستعد النادى الأهلى لمواجهة المقاولون العرب يوم 24 يوليو الجارى، والزمالك 28 يوليو لحسم لقب بطولة الدورى موسم 2018/2019. Advertisements وهاجم لاسارتى عبد الحفيظ بسبب عدم استفادة الأهلى من معسكر إسبانيا بالشكل المطلوب لعدة أسباب منها تواضع الفرق، التى واجهها هناك لدرجة أن الأحمر لم يستكمل آخر الوديات أمام فريق أوكام الإسبانى بسبب تواضع مستوى الفريق بشكل لافت للنظر، حيث أنهى لاسارتى المباراة فى الشوط الثانى وقرر خوض "تقسيمة" بين اللاعبين بعدما ثار فى وجه مدير الكرة. للتفاصيل اضغط هنا

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