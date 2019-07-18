شكرا لقرائتكم خبر عن دكرنس يتعاقد مع لاعب وسط الترسانة مقابل 50 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقد مجلس إدارة دكرنس برئاسة الخضر إبراهيم مع محمد فوزى لاعب الوسط المدافع لفريق الترسانة مقابل 50 ألف جنيه سددتها إدارة دكرنس لمسئولى الشواكيش . وقد قام فوزى بالتوقيع لدكرنس فى مكتب رئيس النادى بالقاهرة فى حضور أحمد معتمد وكيل أعمال اللاعب الذى أنهى الصفقة بنجاح . كان محمد فوزى قد انتقل للترسانة فى بداية الموسم المنقضى قادما من بلدية المحلة ، وشارك مع الفريق فى كافة المباريات مع الشواكيش بالقسم الثانى .

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