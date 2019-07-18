كاف يعلن عن استضافة مصر لجوائز حفل الاتحاد الأفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

أكدت اللجنة المنظمة في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، إنه تم اختيار مدينة الغردقة لإقامة حفل الأفضل لعام 2019.

وكان مصدر تحفظ على ذكر اسمه من خلال تصريحات لمصراوي أكد أن كاف اختار مصر لتشهد حفل جوائز الأفضل لهذا العام.

حفل العام الماضي أُقيم في دولة السنغال وفاز فيها محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا، فيما أقيمت حفل عام 2017 في العاصمة الغانية أكرا والتي فاز فيها أيضا محمد صلاح بالجائزة.