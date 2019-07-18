فيفا يعلن.. 11 نقطة ترسم خارطة طريق حكمه لـ"كاف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن خارطة طريق تتكون من 11 نقطة في التعاون الذي تم الإتفاق عليه من أجل إصلاح وتطوير الأوضاع داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وأوضح الاتحاد الدولي لكرة القدم في بيان أصدره اليوم الأربعاء أن أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي طلب من جياني انفانتينو عقد اتفاق شراكة غيرم سبوق بين "فيفا" و"كاف" يسمح باستمرار عملية الإصلاح وتطوير الجهة الحاكمة لكرة القدم الأفريقية.

وأوضح الاتحاد الدولي 4 نقاط مبدئية فيما يلي:

- اتفاق شراكة "فيفا" و"كاف" أتى بعد طلب من كاف مساعدة خبراء من فيفا لتشخيص الوضع الحالي في الاتحاد الأفريقي واقتراح طرق مناسبة للإسراع من عملية الإصلاح.

- تنفيذ خارطة الطريق سيكون من خلال التعاون مندوب فيفا العام (فاطمة سامورا)، والسكرتير العام للاتحاد الإفريقي (معاذ حجي) بالاعتماد على إدارة "كاف" ومجموعة من الخبراء تم اختيارهم وفقًا لخبراتهم. جهات اتخاذ القرار في "كاف" وعلى وجه التحديد اللجنة التنفيذية والجمعية العمومية أثناء القيام بأعمالهم وفقًا لما تحدده لائحة النظام الأساسي سيحصلوا على تقارير تحدد مدى تطور العمل.

- أهداف خارطة الطريق ستتأقلم بشكل منتظم مع مدى تطور العملية.

- كل الأعمال ستتم تحت رقابة رئيس "كاف" ورئيس "فيفا" مع ارسال تقارير منتظمة للمكتب التنفيذي لـ"كاف".

وستتكون خارطة الطريق من 11 نقطة كما يلي:

الإدارة المالية، الحكم الجيد، والإجراءات الداخلية.

1- فحص عام للإدارة المالية والمهام الداخلية.

- تحديد وضبط أي سلوك خطأ.

- تحديد الإجراءات المطلوب تغييرها لتأكيد أعلى درجة من درجات الإدارة الجيدة للأمور الداخلية.

2- شفافية كاملة لعملية الإدارة، لاسيما عملية تدفق الأموال (العائدات والنفقات)

- التأكيد على أن كل كشوفات الحسابات سواء الدخول أو الخروج تم اعتمادها بطريق محترفة، مع آليات تحكم واضحة وإجراءات موافقة.

3- تنفيذ مبادئ الإدارة الرشيدة والامتثال في الإجراءات الداخلية.

- تنفيذ التدابير المحددة خلال المراجعة العامة

- تحديد التغييرات القانونية المحتملة المطلوبة.

- ضمان أن الهياكل الداخلية لـ"كاف" تحكمها أعلى معايير الحكم الرشيد والامتثال حتى تتمكن المنظمة من استعادة الثقة.

4- تحليل إدارة الهيئات القضائية

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- تأمين الأداء الكفء والحيادي والمستقل لعمليات صنع القرار.

تنظيم كفء ومحترف للمسابقات

5- تطوير كافة أشكال البطولة.

- تحسين استخدام التقويم ، مع مراعاة الجوانب الرياضية والظروف الجغرافية.

- ضمان توفير المسابقات لفرص التنمية على جميع المستويات (الرجال والنساء والشباب)

6- تشكيل فريق مهام في عمليات المباريات وأمن الملاعب

- استخدم الخبراء المتاحين لتثقيف وإعداد الإجراءات ذات الصلة لضمان مستوى عالٍ لإدارة المباريات وأمن الملاعب.

- تفعيل مذكرة تعاون "فيفا" و"كاف" لضمان التعاون المناسب من سلطات الدولة للمساعدة في هذه الجهود.

8- تطوير التحكيم.

تحسن عملية التحكيم والتأكيد على تحقيق أعلى درجة من الاحترافية، الاستقال، والنزاهة.

تنمية وتطوير الكرة الإفريقية

9- تحليل الاتفاقات المالية الحالية

- تحليل الموقف الحالي ووضع رؤية إلى العائدات التجارية المستقبلية لكرة القدم الإفريقية.

10 - تبسيط برامج تطوير "فيفا" و "كاف"، مع انعكاس متعمق لتنفيذ برنامج مخصص للقارة الأفريقية.

- ضمان تنسيق جميع برامج التطوير وتبسيطها بشكل كامل لضمان أقصى قدر من الكفاءة

- طلب مساعدة من السلطات العامة عند الحاجة.

- تشخيص الحد الأدنى من الاحتياجات والتفكير في ترتيبات التمويل.

11- تطوير الفرص التجارية للاتحادات الأعضاء.

- تحديد إمكانية تحقيق مصادر دخل جديدة التي ستسمح للاتحادات المحلية بمزيد من التطوير لنشاطها.