تقرير.. مالا تعرفه عن "نيانت" حكم نهائي الكان.. الجزائر لا تخسر في حضرته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أسند الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) إدارة مباراة نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 والتي ستجمع بين منتخبي السنغال والجزائر للحكم الكاميروني أليوم نيانت.

نيانت سيدير أول نهائي "كان" في تاريخه الذي بدأه في عام 2008 بعد حصوله على الشارة الدولية، وسبق لنانت إدارة المباراة الافتتاحية للبطولة ذاتها التي جمعت بين مصر وزيمبابوي وفاز بها الفراعنة بهدف دون رد.

البالغ من العمر 37 عامًا إدار 75 مباراة خلال مشواره التحكيمي، أشهر البطاقة الصفراء 222 مرة، والحمراء 5 مرات، بينما احتسب 30 ركلة جزاء.

أليوم، أدار 10 مباريات في بطولات كأس الأمم الأفريقية في نسخها المختلفة، كان أبرزها مباراة ربع نهائي 2012 بين منتخبي غانا وتونس وانتهت بخسارة نسور قرطاج بهدفين لهدف في الوقت الإضافي.

مباراة أخرى لاتُنسى في مشوار نيانت التحكيمي، حيث أدار مباراة نصف نهائي 2015 بين الكونغو وساحل العاج التي حسمها الأخير لصالحه بثلاثية مقابل هدف.

في نسخة 2017 التي استضافتها الجابون، أدار الكاميروني مباراتين لمنتخبي المغرب وتونس ضد ساحل العاج والسنغال –على الترتيب-، حسمت أسود التيرانجا مباراتها ضد نسور قرطاج بهدفين دون رد بينما فاز أسود الأطلس على الأفيال الإيفوارية بهدف نظيف.

في النسخة الحالية أدار صاحب الـ37 عامًا مباراتين بخلاف اللقاء الافتتاحي، الأولى كانت في دور المجموعات بين المغرب وساحل العاج وحسمها أسود الأطلس بهدف نظيف، أما الثانية فكانت في ربع النهائي بين تونس ومدغشقر وانتهت بخسارة الأخير بثلاثية دون رد.

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الجزائر لا تخسر

في تاريخه أدار نيانت 4 مباريات للمنتخب الجزائري بمختلف البطولات + مباراة دولية ودية، فاز محاربو الصحراء في أربع منها وتعادل في أخرى، وإن كان أبرزها المباراة التي جمعت الجزائر مع تنزانيا في الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم في نسخته الأخيرة والتي انتهت بفوز محاربو الصحراء بنتيجة 7-0.

تفوق سنغالي على العرب

على الجانب الآخر حكّم نيانت 4 مباريات للمنتخب السنغالي خلال مشواره، فاز أسود التيرانجا في مباراتين، وتعادل في واحدة وخسر في أخرى.

آخر المباريات التي أدارها الكاميروني للمنتخب السنغالي كانت أمام نظيره التونسي في دور المجموعات لنسخة 2017، وفاز أسود التيرانجا بهدفين دون رد.

سبق للكاميروني إدارة مباراة جمعت بين منتخبي السنغال ومصر في دور المجموعات للتصفيات المؤهلة للكان نسخة 2015، وخسر الفراعنة بهدف نظيف.

إلغاء مباراة الإسماعيلي

أدار نيانت مواجهة الإسماعيلي أمام الإفريقي التونسي في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا النسخة الأخيرة والتي انتهت بشكل درامي بسبب غضب الجماهير في ستاد الإسماعيلية، اعتراضًا على قرارات طاقم الحكام خاصة في الشوط الأول.

وكان الإسماعيلي متأخرًا بهدفين مقابل هدف أمام ضيفه التونسي، قبل قرار الحكم الكاميروني بإنهاء أحداث المواجهة، بعدما فشل المسؤولون في تهدئة الجماهير الغاضبة، خاصة بعدما تطور الأمر إلى إلقاء زجاجات على أرض الملعب.

الأهلي والزمالك

أدار الكاميروني مباراة القمة المصرية بين الأهلي والزمالك التي جمعتهما في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا نسخة 2013 حيثت تواجد قطبي الكرة المصرية في مجموعة واحدة رفقة ليوبار الكونغولي وأورلاندو بايرتس الجنوب افريقي.

المباراة شهدت تسجيل 6 أهداف وانتهت بفوز الأهلي على غريمه التقليدي بنتيجة 4-2.