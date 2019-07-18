تقارير: بيليات رفض عرضًا مغريًا من الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

ذكرت تقارير إعلامية في زيمبابوي أن نادي كايزر تشيفز رفض عرضًا من الزمالك للحصول على خدمات خاما بيليات خلال موسم الانتقالات الصيفي الجاري، قائلًا أن موقف اللاعب حسم القرار بعدما أبدى النادي استعداده للموافقة في البداية.

وقالت إذاعة "باور اف ام" الزيمبابوي أن كايزر تشيفز رفض عرضًا بقيمة 23 مليون راند (27.5 مليون جنيه) لبيع عقد لاعبه خاما بيليات إلى الزمالك بسبب رفض اللاعب نفسه اللعب في الدوري المصري.

وأوضحت الإذاعة أن كايزر تشيفز كان على أتم الاستعداد لقبول العرض المقدم من جانب الزمالك لكن لاعب منتخب زيمبابوي الذي شارك في أمم أفريقيا المقامة حاليًا في مصر وقف أمام اتمام الصفقة.

وظل بيليات محل اهتمام أندية مصرية خلال السنوات الماضية بعدما تألق مع صنداونز في بطولة دوري أبطال إفريقيا 2016 التي فاز فيها الفريق الجنوب إفريقي باللقب وكان له دورًا كبيرًا.