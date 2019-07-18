إيقاف ستوريدج وتغريمه مبلغ من المال

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الخميس، أن لجنة مستقلة خلصت إلى إيقاف مهاجم ليفربول السابق، دانيال ستوريدج، 6 أسابيع وتغريمه، بسبب خرقه قوانين المراهنات، لكنه سيعمد إلى استئناف القرار لاعتبار العقوبة غير صارمة.

وجدت اللجنة أن المهاجم ابن (29 عاماً) الذي ارتدى قميص منتخب “الاسود الثلاثة” 26 مرة، أوصى شقيقه للمراهنة على انتقاله المحتمل إلى إشبيلية الإسباني مع افتتاح سوق الانتقالات في يناير (كانون الثاني) 2018.

وخلصت اللجنة إلى قرار إيقاف ستوريدج 6 أسابيع من المشاركة في أي مباراة محلية، مع 4 أسابيع إضافية مع وقف التنفيذ، وتغريمه 75 ألف جنيه إسترليني (94 ألف دولار).

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وأعلن الاتحاد المحلي أنه سيستأنف قرار اللجنة التي برأت المهاجم الإنجليزي من 9 تهم من أصل 11، لاعتقاده أن العقوبة يجب أن تكون اكثر صرامة، علماً أن بامكان اللاعب أن يعاود نشاطه الكروي في 31 يوليو (تموز)، قبل انطلاق الموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز.

وأفاد الاتحاد الإنجليزي في بيان أن: “اللجنة المستقلة وجدت أن ستوريدج طلب من شقيقه ليون المراهنة على انتقال محتمل من قبله دانيال ستوريدج إلى إشبيلية”.

وتابع: “بمنحه هذه التعليمات، وجدت اللجنة في واقع الامر أن ستوريدج قدم لشقيقه معلومات سرية لهذا الغرض”.