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نادي ديروط يعلن التشكيل النهائي للجهاز الإداري

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أعلن مجلس إدارة نادي ديروط عن الجهاز الفنى والإدارى، للفريق لموسم 2019/2020.

وجاء محمد يوسف على رأس الإدارة الفنية، كما تم تعيين أحمد عبد الفتاح هديه

مشرفا على الكرة، ومحمود رمزى مدير الكرة، أحمد السادات مدرب عام، محمد حسنى ميشو مدرب، احمد عبد النظير مدرب حراس، طه كمال مدير إداري، خالد أنور علاج طبيعى.

ويسعي مجلس إدارة ديروط بالجهاز الفني الجدي، لإعداد فريق متكامل لجدية المنافسة وتحقيق حلم الصعود، حيث يشارك الفريق في مجموعة الصعيد بالقسم الثاني.

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