توتنهام يسعى لإتمام التعاقد مع لاعب باريس سان جيرمان السابق

يسعى نادى توتنهام الأنجليزى، للحصول على خدمات النجم الارجنتينى جيوفانى لو سيلسو لاعب ريال بيتيس الأسباني الحالي، وباريس سان جيرمان السابق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ومن المقرر أن ينتقل اللاعب الى توتنهام مقابل 70 مليون

جنيه استرلينى، ليتفوق على صفقة تانجى ندومبيلى القادم من صفوف أوليمبيك ليون الفرنسى، الذى تعاقد معه الفريق فى وقت مبكر من فترة الأنتقالات الحالية، بقيمة مالية وصلت الى 65 مليون جنيه استرلينى.

وفي حالة إتمام التعاقد مع لو سيلسو صاحب الـ 23 عام، فإنه سيصبح الصفقة الأغلى في تاريخ توتنهام.

وكان اللاعب انتقل في موسم 2016، إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، إلا إنه لم يشارك، ليعود إلى ناديه الأرجنتيني، ومنه إلى ريال بيتيس الاسباني.