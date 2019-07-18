أرسنال يرغب في إنهاء صفقة سيبايوس

دخل نادي أرسنال الإنجليزي، في مفاوضات مكثفة، من إجل إنهاء صفقة داني سيبايوس لاعب فريق ريال مدريد الإسباني، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

ونشرت صحيفة" دايلي ستار" الإنجليزية، أن أوناي إيمري المدير الفني للجانرز يريد سيبايوس في فريقه

الموسم المقبل، لتدعيم وسط الملعب، خاصة بعد رحيل رامسي إلى يوفنتوس.

وأضافت الصحيفة "توتنهام إنسحب من سباق المفاوضات مع سيبايوس، لرغبته في شراء اللاعب بشكل نهائي،وريال مدريد يريد فقط

إعارته لمدة موسم واحد، والعودة الموسم المقبل للفريق".

ولا يريد سيبايوس أن يقطع صلته بريال مدريد بشكل نهائي، رغبة منه في العودة مرة أخرى الموسم المقبل، وإثبات إمكانياته وكسب ثقة الفرنسي زيدان المدير الفني للفريق الملكي.

وتوج اللاعب الشاب ببطولة أمم الأوروبية للشباب 2019 تحت الـ21 عامًا، رفقة المنتخب الإسباني.