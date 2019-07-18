نادي العبور الرياضي يعلن موعد إختبارات الناشئين

أعلن نادى العبور الرياضى عن بدء اختبارات كرة القدم لهذا الموسم 2019 - 2020 لجميع الأعمار السنية المختلفة للاعبين من بداية مواليد 1999 حتى 2011. الأعمار السنية المختلفة للاعبين من بداية مواليد 1999 حتى 2011. وتبدأ الاختبارات خلال الفترة من الأحد 7/21 حتى الأربعاء 7/24 من الساعة 3 عصراً حتى 7 مساءً بمقر النادى بمدينة العبور.

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